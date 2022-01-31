В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса достиг рекордного значения

Фото: Алексей Бойко.

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области достиг рекордного значения. По данным на 2 февраля, он подскочил до 2,2. С начала пандемии этот показатель превысил отметку 1,99. Это значит, что каждый день один инфицированный до самоизоляции может заразить более двух здоровых человек.Растет и число пациентов с COVID-19. За последние сутки на Дону зафиксировали 2 935 случаев заболевания. Всего за период пандемии опасный вирус подхватили 222 688 жителей региона. Показатель заболеваемости находится в прямой зависимости от этого количества. Теперь он составляет 5 299 на 100 тысяч населения - на 70 единиц больше, чем в предыдущий день.Как сообщили в областном правительстве, от тяжелых последствий болезни скончались 10 048 человек. Из них 11 умерли за прошедшие сутки.