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В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса достиг рекордного значения

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса достиг рекордного значения
Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области достиг рекордного значения. По данным на 2 февраля, он подскочил до 2,2. С начала пандемии этот показатель превысил отметку 1,99. Это значит, что каждый день один инфицированный до самоизоляции может заразить более двух здоровых человек.

Растет и число пациентов с COVID-19. За последние сутки на Дону зафиксировали 2 935 случаев заболевания. Всего за период пандемии опасный вирус подхватили 222 688 жителей региона. Показатель заболеваемости находится в прямой зависимости от этого количества. Теперь он составляет 5 299 на 100 тысяч населения - на 70 единиц больше, чем в предыдущий день.

Как сообщили в областном правительстве, от тяжелых последствий болезни скончались 10 048 человек. Из них 11 умерли за прошедшие сутки.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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