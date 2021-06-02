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В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 снизился до 0,89

В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 снизился до 0,89
В Ростовской области продолжает снижаться коэффициент распространения коронавируса. За сутки с 3 по 4 июня он упал до 0,89. Если этот показатель будет и дальше снижаться, в ближайшее время власти региона могут снять еще часть ограничений по COVID-19.

За последние сутки медики выявили 161 случай заражения опасным вирусом. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов получили 94 837 человек. Из них 4 488 не смогли побороть болезнь. Только за минувшие сутки патологоанатомы зарегистрировали 18 случаев летального исхода среди пациентов ковидных госпиталей. Как сообщили в правительстве региона, COVID-19 унес жизни 13 женщин в возрасте от 56 лет до 91 года и пятерых мужчин - от 61 года до 74 лет. Все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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