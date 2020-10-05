В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 достиг значения 1,19

На Дону растет коэффициент заболеваемости коронавирусом, сообщили в региональном правительстве.По состоянию на 6 октября коэффициент распространения опасной инфекции вырос до 1,19. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей поднялся еще на шесть единиц со значения предыдущих суток и стал равен 560,4.К числу заболевших за минувшие сутки прибавились 255 дончан. Всего за период пандемии заразились 23 557 жителей Ростовской области.Не обошлось и без жертв: за последние 24 часа от вируса скончались восемь человек: пять мужчин в возрасте от 64 до 86 лет и три женщины - от 61 до 77 лет. Общее количество умерших от инфекции составили 559 человек.