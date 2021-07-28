В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 держится на 1,1

В Ростовской области вновь коэффициент распространения инфекции COVID-19 держится на одной отметке почти неделю. По данным на 30 июля, он равен 1,1. Это значит, что каждый инфицированный до самоизоляции может заразить как минимум одного здорового человека.По информации регионального правительства, показатель заболеваемости вырос до 2 601.За последние сутки опасную инфекцию подхватили еще 418 жителей Ростовской области. Это новый рекорд по ежедневному приросту с начала пандемии. Общее число заболевших в донском регионе составило 109 200.