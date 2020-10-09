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В Ростовской области к аппаратам ИВЛ подключено рекордное число пациентов

В Ростовской области к аппаратам ИВЛ подключено рекордное число пациентов
В Ростовской области к аппаратам ИВЛ подключены 130 человек с коронавирусной инфекцией. Их состояние здоровья тяжелое, некоторые находятся без сознания.

Легкие этих заболевших вентилирует оборудования из-за того, что они не могут самостоятельно нормально дышать.

Дело в том, что SARS-CoV-2, поражая клетки легких, оставляет на их поверхности антигены – враждебную мишень для последующей атаки иммунной системы. Таким образом, он может ее «обмануть» и заставить вредить организму – в случае чрезмерного иммунного ответа система вырабатывает различные лимфоциты, нейтрофилы и прочие клетки, просто уничтожающие зараженные участки подчистую. В результате легкие еще больше попадают под удар. Инфекция особо опасна для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

Напомним, за последние сутки от вируса погибли девять человек. Всего с начала пандемии скончались 587 дончан.

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