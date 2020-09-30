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В Ростовской области к аппаратам ИВЛ подключен 101 пациент с COVID-19

В Ростовской области к аппаратам ИВЛ подключен 101 пациент с COVID-19
В Ростовской области среди заражённых коронавирусной инфекцией более ста человек переносят болезнь тяжело. Из-за того что их лёгкие сильно поражены вирусом, они не могут самостоятельно дышать. Информация появилась на сайте регионального правительства 2 октября.

За минувшие сутки хуже стало десяти больным. Число пациентов, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких, выросло с 91 до 101.

Напомним, в Ростовской области коронавирус выявили ещё у 209 жителей региона. За последние сутки десять человек стали жертвами COVID-19.

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