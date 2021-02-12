В Ростовской области излечились почти 86% инфицированных COVID-19

В Ростовской области излечились от коронавируса почти 86% зараженных или 58 887 человек. В том числе 279 – в минувшие сутки.Все еще болеют 6 866 дончан. Из них только 2 006 пребывают в стационарах. В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ – 178 пациентов.По состоянию на 14 февраля подхватили инфекцию еще 339 жителей региона. Общее число заразившихся составляет 68 688 человек. Умерли за все время пандемии 2 935 человек. Трое – за последние сутки.