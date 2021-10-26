В Ростовской области избивший незнакомца лопатой адвокат получил условный срок

В Ростовской области члена адвокатской палаты осудили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Об этом рассказали в СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, происшествие случилось еще в 2018 году, однако решение по делу приняли только сейчас. В Новочеркасске адвокат пришел домой к местному жителю. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого адвокат нанес оппоненту удар деревянным черенком от лопаты по руке. В результате мужчина получил травму и подал на адвоката в суд.- Приговором ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет, - сообщили в ведомстве.