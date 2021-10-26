Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области избивший незнакомца лопатой адвокат получил условный срок

В Ростовской области избивший незнакомца лопатой адвокат получил условный срок
В Ростовской области члена адвокатской палаты осудили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Об этом рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, происшествие случилось еще в 2018 году, однако решение по делу приняли только сейчас. В Новочеркасске адвокат пришел домой к местному жителю. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого адвокат нанес оппоненту удар деревянным черенком от лопаты по руке. В результате мужчина получил травму и подал на адвоката в суд.

- Приговором ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет, - сообщили в ведомстве.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.