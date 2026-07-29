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В Ростовской области из-за сильного урагана упало свыше двух тысяч деревьев

В Ростовской области из-за сильного урагана упало свыше двух тысяч деревьев

В Ростовской области из-за сильного урагана упало свыше двух тысяч деревьев. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В первую очередь специалисты занимаются распиловкой деревьев, которые мешают работе дорог и коммунальных служб. По предварительным данным, более двух тысяч аварийных деревьев было зафиксировано в 23 муниципалитетах.

В Ростове все высоковольтные линии очистили от упавших деревьев после урагана и провели на них ремонтные работы.

После урагана 25 июля в парках культуры и отдыха, а также в Ростовском зоопарке было повалено множество деревьев. В зоопарке продолжаются работы по устранению последствий урагана. С территорий убрали более 90 поврежденных деревьев. В парках «Левобережье», имени М. Горького, «Осеннем» и в зоопарке работы уже завершились.

Власти Ростова пообещали, что в день осеннего древонасаждения высадят 200 новых деревьев в городских парках.
Фото: Александр Скрябин
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