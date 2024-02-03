В Ростовской области из-за капремонта ограничат движение на десятках дорог

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В Ростовской области ограничат движение транспорта на десятках дорог из-за ремонта в 2024 году. Об этом сообщил региональный Минтранс.Проезд перекроют на участках в Неклиновском, Матвеево-Курганском и Родионово-Несветайском районах:Ростов — Таганрог — граница с ДНР — село Васильево-Ханжоновка — село Федоровка (0-1 — 6-й километры);поселок Матвеев Курган — слобода Большекрепинская — слобода Родионово-Несветайская (12+660 — 25-й километры);слобода Родионово-Несветайская — село Алексеевка — Новошахтинск (8+395 — 12+635 километры и 15+935 — 17+600 километры, 1+800 — 4+350 километры).Там водители не смогут проехать больше полугода: с 6 марта по 31 октября. Помимо этого списка, перечислены еще несколько десятков участков. На некоторых из них ограничения введут позже, с 1 апреля.