В Ростовской области ищут сбежавшую от хозяев пуму, растерзавшую домашний скот

Фото: Дондей Волгодонск.

В станице Красноярской Цимлянского района будут ловить пуму, растерзавшую домашний скот. Об этом сообщили в региональном Минприроды 15 июля.Ранее жителей напугало неизвестное животное с длинным хвостом и гибким телом. В ночи зверь уничтожал домашний скот: кур, свиней, кроликов и т.д. Люди начали находить трупы животных еще в начале лета.Таинственным животным оказалась пума. Однако в Ростовской области животное не водится. Вероятно, его нелегально завезли в Россию. А затем хищник сбежал от своих хозяев.- В целях недопущения нападения животного на граждан и домашних животных минприроды Ростовской области выдано разрешение на отлов данного животного на территории Цимлянского и Константиновского районов,- сказано в сообщении.