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В Ростовской области ищут сбежавшую от хозяев пуму, растерзавшую домашний скот

В Ростовской области ищут сбежавшую от хозяев пуму, растерзавшую домашний скот
В станице Красноярской Цимлянского района будут ловить пуму, растерзавшую домашний скот. Об этом сообщили в региональном Минприроды 15 июля.

Ранее жителей напугало неизвестное животное с длинным хвостом и гибким телом. В ночи зверь уничтожал домашний скот: кур, свиней, кроликов и т.д. Люди начали находить трупы животных еще в начале лета.

Таинственным животным оказалась пума. Однако в Ростовской области животное не водится. Вероятно, его нелегально завезли в Россию. А затем хищник сбежал от своих хозяев.

- В целях недопущения нападения животного на граждан и домашних животных минприроды Ростовской области выдано разрешение на отлов данного животного на территории Цимлянского и Константиновского районов,- сказано в сообщении.
Фото: Дондей Волгодонск.
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