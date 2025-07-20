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В Ростовской области ищут пропавшую без вести 15-летнюю девушку

В Ростовской области ищут пропавшую без вести 15-летнюю девушку

В Таганроге Ростовской области ведутся поиски пятнадцатилетней Евгении Вариводы, чье местонахождение остается неизвестным с вечера 18 июля.

По данным ГУ МВД по Ростовской области, девушка покинула свой дом вечером 18 июля. Обеспокоенные родственники обратились в полицию после того, как она перестала отвечать на звонки.

Описание пропавшей: выглядит на 15-16 лет, рост - приблизительно 165 см, имеет худощавое телосложение.

Волосы средней длины, темно-русого цвета, глаза серо-голубые.

В день исчезновения была одета в черные штаны, кофту с леопардовым узором и длинными рукавами, а также черные кроссовки.

Пресс-служба донского главка обращается ко всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, с просьбой сообщить в ОП-2 УМВД России по г. Таганрогу по телефонам: 8 (8634) 632-321, 8 (8634) 632-073 или 02.
Фото: ГУ МВД Ростовской области
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