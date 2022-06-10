В Ростовской области ищут пропавшего пенсионера на белом фургоне

Фото: Лиза Алерт.

В Ростовской области 68-летний мужчина пропал без вести. О местонахождении Ивана Светличного из Харькова нет информации уже несколько месяцев.Известно, что 15 апреля мужчина решил покинуть страну и уехать в Россию. Он сел за руль своего авто марки "Форд Транзит Кустом" и отправился за границу. Однако после этого родные потеряли с ним связь. Близкие не исключают, что он может быть в Ростовской области. В отчаянии они обратились к местным поисковым отрядам с просьбой оказать им помощь в розыске мужчины.На вид ему - около 70 лет, рост - 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые. Возможно, при нём есть документы на авто.Если вам что-либо известно о местонахождении Ивана Светличного, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.