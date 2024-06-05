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В Ростовской области ищут пенсионерку, пропавшую без вести месяц назад

В Ростовской области ищут пенсионерку, пропавшую без вести месяц назад
В Ростовской области без вести пропала 68-летняя женщина. О местонахождении Зинаиды Курасовой ничего не известно около месяца.

Пенсионерка живет в городе Новошахтинске. Днем 8 мая она ушла из дома и не вернулась. Родные тут же забили тревогу. У бабушки могут быть проблемы с памятью, из-за чего она запросто могла заблудиться. Когда самостоятельно отыскать пропавшую не удалось, близкие написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.

Рост пропавшей — 160 сантиметров, телосложение среднее. У нее седые волосы до плеч и светлые глаза. В ориентировку добавили давний снимок женщины. Сейчас она выглядит старше.

Если вам известно что-либо о местонахождении Зинаиды Курасовой, сообщите об этом по номерам: 112 либо 8 (800) 550-10-54.
Фото: поисковое сообщество Юг.
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