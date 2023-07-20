В Ростовской области ищут дезориентированного пенсионера, пропавшего без вести
В Семикаракорском районе Ростовской области без вести пропал 65-летний мужчина. Местонахождение Юрия Новикова остается неизвестным почти неделю.
Как сообщил DonDay.ru, житель хутора Слободского ушел из дома на улице Дзержинского около 17 часов 14 июля. С тех пор он так и не вернулся. Супруга пропавшего тут же забила тревогу. Она обошла всех соседей, но те не видели Юрия. Тогда женщина написала заявление в полицию.
Пенсионер перенес два инсульта в 2022 году и стал плохо ориентироваться на улице. Мужчина мог попросту заблудиться и не найти дорогу домой, как это случилось в прошлом году. Правда, в тот раз его удалось найти за сутки.
Рост Юрия составляет 180 сантиметров, телосложение худощавое. У него короткие седые волосы и глаза голубого цвета. Из особых примет: щетина и небольшой горб на спине. Ходит с тростью. Последний раз мужчину видели в красно-синей в клетку футболке, темных штанах и кепке цвета хаки или камуфляжа. Из обуви - тапочки.
Если вам известно что-либо о местонахождении Юрия Новикова, сообщите по номеру: 8-900-120-56-54.