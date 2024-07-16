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В Ростовской области ищут 32-летнего мужчину, пропавшего без вести

В Ростовской области ищут 32-летнего мужчину, пропавшего без вести
В Ростовской области без вести пропал 32-летний мужчина. Абдул-Вахид Денильханов не выходит на связь с родными несколько дней.

Житель станицы Ольгинской (Аксайский район) ушел из дома 14 июля и не вернулся. С тех пор на звонки и сообщения он не отвечает. Ни друзья, ни родственники не знают, куда он мог отправиться. В отчаянии близкие написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтерские отряды.

Рост пропавшего составляет 179 сантиметров, телосложение среднее. У Абдула темно-русые волосы и карие глаза.

Если вы видели Абдула-Вахида или знаете что-нибудь о его местонахождении, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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