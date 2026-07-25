В Ростовской области и на Кубани изменится расписание двух электричек

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С 25 июля в Ростовской области и Краснодарском крае изменится график движения двух пригородных поездов. Об этом 24 июля сообщили в Северо-Кавказской железной дороге.Изменения коснутся электрички №6060 Ростов – Степная. Теперь поезд будет отправляться с Пригородного вокзала Ростова-на-Дону в 20:29 вместо 20:06, а прибывать на станцию Степная — в 21:59 вместо 21:36.Также скорректируют расписание пригородного поезда №6860 Степная – Кущевка. Он будет отправляться в 22:04 вместо 21:41 и прибывать в Кущевку в 22:25 вместо 22:02.