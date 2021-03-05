В Ростовской области газовики избавляются от компании, 15 лет строившей газовые сети в трех СНТ

ПАО «Газпром газораспределние Ростов-на-Дону» добиваются возбуждения уголовного дела и разорения компании ООО УК «Ремстрой», 15 лет строившую газовые сети низкого давления в трех садовых товариществах Аксайского района.В конце декабря 2020 года в СМИ появились публикации о том, что газовики Аксайского района спасли сотни потребителей СНТ «Росинка», «Кристалл» и «Строитель» от гибели. Отключив у них газоснабжение в самый разгар зимы.Rostov.ru тоже публиковал материал об этой ситуации. Как выяснилось, за заботой о населении скрывалось давление газового монополиста на компанию, построившую сети. После публикации пресс-служба «Газпрома» прислала комментарий с требованием опубликовать опровержение фактов, которые были упомянуты в предыдущем материале.Вот выдержка из этого письма: «… В настоящий момент 35 домовладений, расположенных на территории СНТ «Росинка», СНТ «Кристалл» и СНТ «Строитель» продолжают незаконно потреблять газ, самовольно подключенный ООО УК «Ремстрой».Вышеуказанные СНТ были отключены от газоснабжения за несоблюдение договорных условий еще в сентябре 2020 года. Тогда же, впервые был установлен факт незаконного подключения домовладений к сетям ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». С этого времени сотрудниками газораспределительной организации неоднократно производились отключения садоводств. Однако управляющая компания «Ремстрой» каждый раз самовольно возобновляла газоснабжение. Последнее отключение домовладений в СНТ «Росинка» было произведено 24 декабря 2020 г. для того, что бы не допустить возможных утечек и возгораний бытового газа, а так же для предотвращения несчастных случаев с использованием газового оборудования (у самовольно подключенных собственников отсутствует договоры ТО ВДГО). На следующий день был зафиксирован срыв пломбы и очередное незаконное подключение…»Также в письме указано, что директор ООО УК «Ремстрой» Николай Черевиченко уже привлечен к административной ответственности. А теперь «Газпром» добивается возбуждения уголовного дела. Однако это письмо сложно назвать опровержением, скорее напротив - чистосердечное признание. «Газпром» указывает, что действительно отключал газ потребителям посреди зимы. И что намерен любой ценой добиваться разорения компании «Ремстрой», которая 15 лет строила газовые сети для жителей трех садовых товариществ Аксайского района. А иначе зачем еще добиваться возбуждения уголовного дела и привлекать к административной ответственности? Этот человек добросовестно строил газовые сети, к которым даже у «Газпрома» нет претензий.Генеральный директор ООО УК «Ремстрой» Николай Черевиченко рассказал порталу DonDay.ru, что газовую сеть в СНТ «Росинка» он начал строить еще в 2005 году. На строительство газораспределительной станции и порядка 15 километров сетей низкого давления ушло более 35 миллионов рублей.- Часть денег приходилось брать в кредит, часть вкладывал от доходов компании, часть собирали сами жители садовых товариществ, которые хотели провести в дома газ. Как бы я мог 15 лет незаконно строить сеть? У меня есть все необходимые документы: акты о вводе в эксплуатацию сетей и газораспределительного пункта (ГРП) и договор на технического обслуживания внутридомового газового оборудования с предпринимателем, имеющим соответствующую лицензию. Все документы подписаны, печати поставлены. Сам «Газпром» установил счетчик газа на входе в наш РГП. И по его показаниям мы несколько лет исправно платим, - поделился мужчина.Кроме того, у «Ремстрой» имеются согласованные техусловия на 420 абонентов и 840 кубических метров газа в час с компанией «Краснодартрансгаз», который и является поставщиком газа. В настоящее время потребление составляет около 1/3. А значит, основное требование по объему не нарушено. При этом «Газпром» не мог подписать акт о вводе в эксплуатацию, если бы сеть не была безопасной. По факту единственное формальное требование газовиков - заключение договоров на техобслуживание всеми потребителями газа в садовых товариществах. И несмотря на установленный счетчик, по которому исправно платятся счета, газовый монополист заявил, что газ потребляется незаконно. В связи с этим за потребленный газ с жителей СНТ требуют оплату, в 10 раз превышающую стоимость топлива.- Мы получили счета за последний месяц в размере 1,3 миллиона рублей. Хотя реальное потребление едва ли превысит 60 тысяч, - рассказал директор ООО УК «Ремстрой». - Для меня цель таких действий очевидна - они пытаются сделать так, чтобы компания была не в состоянии оплачивать счета. И тогда в судебном порядке «Газпром» попытается обанкротить предприятие и завладеть газовыми сетями.Если сказанное Черевиченко правда, то за «заботой о безопасности потребителей» скрывается лишь жажда завладеть готовой газовой сетью, не потратив при этом ни копейки. Ведь если дело было только в безопасности, к чему все эти угрозы, штрафные счета и отключения газа? Если вопрос в заключении договоров с потребителями на техобслуживание, то можно предложить их самим жителям. Однако вряд ли найдется много желающих - договор с подвохом. Людям, у которых уже подключен газ, придется заплатить монополисту по 10 тысяч за переподключение и формальный пакет документов. А для тех, кто еще не успел подключиться к сети, оплата составит 30 тысяч рублей. Вероятно, «газовикам» стало мало обычной оплаты счетов за потребление газа. К тому же, появилась возможность завладеть чужим имуществом, в которое были вложены десятки миллионов.- Эти сети принадлежат всем жильцам СНТ, которые вкладывали на их строительство собственные деньги, - объяснил Николай Черевиченко. - В приватных разговорах мне уже давали понять, что придется им уступить: по-хорошему или по-плохому. И вот теперь они реализуют свои угрозы - пытаются отнять силой.Если этот план удастся, то человек, потративший 15 лет жизни на газификацию трех СНТ Аксайского района разорится. А какой-нибудь чин «Газпрома» пригласит прессу и парадно похвалится, как монополист газифицирует сельскую местность. При этом на фото будут представлены те самые километры сетей, построенные Николаем Черевиченко и УК «Ремстрой».