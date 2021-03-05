В Ростовской области газовики избавляются от компании, 15 лет строившей газовые сети в трех СНТ
На фото: директор ООО УК «Ремстрой» Николай Черевиченко.
ПАО «Газпром газораспределние Ростов-на-Дону» добиваются возбуждения уголовного дела и разорения компании ООО УК «Ремстрой», 15 лет строившую газовые сети низкого давления в трех садовых товариществах Аксайского района.
В конце декабря 2020 года в СМИ появились публикации о том, что газовики Аксайского района спасли сотни потребителей СНТ «Росинка», «Кристалл» и «Строитель» от гибели. Отключив у них газоснабжение в самый разгар зимы.
Rostov.ru тоже публиковал материал об этой ситуации. Как выяснилось, за заботой о населении скрывалось давление газового монополиста на компанию, построившую сети. После публикации пресс-служба «Газпрома» прислала комментарий с требованием опубликовать опровержение фактов, которые были упомянуты в предыдущем материале.
Вот выдержка из этого письма: «… В настоящий момент 35 домовладений, расположенных на территории СНТ «Росинка», СНТ «Кристалл» и СНТ «Строитель» продолжают незаконно потреблять газ, самовольно подключенный ООО УК «Ремстрой».
Неполный список людей, которым отключили газ. Многие из них пожилого возраста.
Вышеуказанные СНТ были отключены от газоснабжения за несоблюдение договорных условий еще в сентябре 2020 года. Тогда же, впервые был установлен факт незаконного подключения домовладений к сетям ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». С этого времени сотрудниками газораспределительной организации неоднократно производились отключения садоводств. Однако управляющая компания «Ремстрой» каждый раз самовольно возобновляла газоснабжение. Последнее отключение домовладений в СНТ «Росинка» было произведено 24 декабря 2020 г. для того, что бы не допустить возможных утечек и возгораний бытового газа, а так же для предотвращения несчастных случаев с использованием газового оборудования (у самовольно подключенных собственников отсутствует договоры ТО ВДГО). На следующий день был зафиксирован срыв пломбы и очередное незаконное подключение…»
Также в письме указано, что директор ООО УК «Ремстрой» Николай Черевиченко уже привлечен к административной ответственности. А теперь «Газпром» добивается возбуждения уголовного дела. Однако это письмо сложно назвать опровержением, скорее напротив - чистосердечное признание. «Газпром» указывает, что действительно отключал газ потребителям посреди зимы. И что намерен любой ценой добиваться разорения компании «Ремстрой», которая 15 лет строила газовые сети для жителей трех садовых товариществ Аксайского района. А иначе зачем еще добиваться возбуждения уголовного дела и привлекать к административной ответственности? Этот человек добросовестно строил газовые сети, к которым даже у «Газпрома» нет претензий.
Генеральный директор ООО УК «Ремстрой» Николай Черевиченко рассказал порталу DonDay.ru, что газовую сеть в СНТ «Росинка» он начал строить еще в 2005 году. На строительство газораспределительной станции и порядка 15 километров сетей низкого давления ушло более 35 миллионов рублей.
Газораспределительный пункт СНТ «Росинка», от которого голубое топливо идет в дома людей.
- Часть денег приходилось брать в кредит, часть вкладывал от доходов компании, часть собирали сами жители садовых товариществ, которые хотели провести в дома газ. Как бы я мог 15 лет незаконно строить сеть? У меня есть все необходимые документы: акты о вводе в эксплуатацию сетей и газораспределительного пункта (ГРП) и договор на технического обслуживания внутридомового газового оборудования с предпринимателем, имеющим соответствующую лицензию. Все документы подписаны, печати поставлены. Сам «Газпром» установил счетчик газа на входе в наш РГП. И по его показаниям мы несколько лет исправно платим, - поделился мужчина.
Кроме того, у «Ремстрой» имеются согласованные техусловия на 420 абонентов и 840 кубических метров газа в час с компанией «Краснодартрансгаз», который и является поставщиком газа. В настоящее время потребление составляет около 1/3. А значит, основное требование по объему не нарушено. При этом «Газпром» не мог подписать акт о вводе в эксплуатацию, если бы сеть не была безопасной. По факту единственное формальное требование газовиков - заключение договоров на техобслуживание всеми потребителями газа в садовых товариществах. И несмотря на установленный счетчик, по которому исправно платятся счета, газовый монополист заявил, что газ потребляется незаконно. В связи с этим за потребленный газ с жителей СНТ требуют оплату, в 10 раз превышающую стоимость топлива.
- Мы получили счета за последний месяц в размере 1,3 миллиона рублей. Хотя реальное потребление едва ли превысит 60 тысяч, - рассказал директор ООО УК «Ремстрой». - Для меня цель таких действий очевидна - они пытаются сделать так, чтобы компания была не в состоянии оплачивать счета. И тогда в судебном порядке «Газпром» попытается обанкротить предприятие и завладеть газовыми сетями.
Если сказанное Черевиченко правда, то за «заботой о безопасности потребителей» скрывается лишь жажда завладеть готовой газовой сетью, не потратив при этом ни копейки. Ведь если дело было только в безопасности, к чему все эти угрозы, штрафные счета и отключения газа? Если вопрос в заключении договоров с потребителями на техобслуживание, то можно предложить их самим жителям. Однако вряд ли найдется много желающих - договор с подвохом. Людям, у которых уже подключен газ, придется заплатить монополисту по 10 тысяч за переподключение и формальный пакет документов. А для тех, кто еще не успел подключиться к сети, оплата составит 30 тысяч рублей. Вероятно, «газовикам» стало мало обычной оплаты счетов за потребление газа. К тому же, появилась возможность завладеть чужим имуществом, в которое были вложены десятки миллионов.
- Эти сети принадлежат всем жильцам СНТ, которые вкладывали на их строительство собственные деньги, - объяснил Николай Черевиченко. - В приватных разговорах мне уже давали понять, что придется им уступить: по-хорошему или по-плохому. И вот теперь они реализуют свои угрозы - пытаются отнять силой.
Если этот план удастся, то человек, потративший 15 лет жизни на газификацию трех СНТ Аксайского района разорится. А какой-нибудь чин «Газпрома» пригласит прессу и парадно похвалится, как монополист газифицирует сельскую местность. При этом на фото будут представлены те самые километры сетей, построенные Николаем Черевиченко и УК «Ремстрой».