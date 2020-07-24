В Ростовской области ещё у 133 жителей подтвердили коронавирус

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В донском регионе за сутки коронавирусной инфекцией заболели ещё 133 человека. О данных на 28 июля сообщили на официальном портале стопкоронавирус.рф.За всё время пандемии в Ростовской области COVID-19 выявили у 12 538 жителей. Большинство заболевших - в возрасте от 46 до 65 лет.В стране на сегодняшний день насчитывается более 800 тысяч инфицированных. Кроме того, порядка 13,5 тысячи граждан стали жертвами коронавируса. Чаще всего умирают пожилые россияне и люди, страдающие серьёзными болезнями. У молодых вирус в основном протекает в лёгкой форме, без осложнений.