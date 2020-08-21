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В Ростовской области еще у 126 человек выявили коронавирус

В Ростовской области еще у 126 человек выявили коронавирус
В Ростовской области еще у 126 человек выявили коронавирус. Об этом сообщает региональное правительство.

Так, общее число инфицированных на Дону достигло 15887, а коэффициент распространения COVID-19 держится на уровне единицы.

Несмотря на рост числа заболевших Ростовская область выходит постепенно из ограничительных мер. В регионе разрешено посещать СПА-центры, фитнес-залы, кинотеатры, парикмахерские, музеи и выставочные центры. Открыты все рестораны и кафе.

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