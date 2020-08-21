В Ростовской области еще у 126 человек выявили коронавирус. Об этом сообщает региональное правительство.Так, общее число инфицированных на Дону достигло 15887, а коэффициент распространения COVID-19 держится на уровне единицы.Несмотря на рост числа заболевших Ростовская область выходит постепенно из ограничительных мер. В регионе разрешено посещать СПА-центры, фитнес-залы, кинотеатры, парикмахерские, музеи и выставочные центры. Открыты все рестораны и кафе.