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В Ростовской области еще шесть человек скончались от последствий коронавируса

В Ростовской области еще шесть человек скончались от последствий коронавируса
В Ростовской области постепенно снижается число умерших от последствий коронавируса. Об этом свидетельствуют ежедневные отчеты правительства донского региона о новых заболевших инфекцией.

По данным на 6 мая, в регионе 211 новых зараженных коронавирусом. При этом еще шесть жителей Дона стали жертвами опасного вируса. Это три женщины (70, 74, 83 лет) и трое мужчин (69, 70, 85 лет), все – с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем. Всего за весь период жертвами COVID-19 в области стали 4 106 человек. Преимущественно большинство из них - пенсионеры или люди, страдающие сопутствующими заболеваниями.

Лидером среди заболевших остается Ростов. Там ежедневно регистрируют почти по сто зараженных. За все время пандемии в Ростовской области коронавирус выявили у 89 282 человек.

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