В Ростовской области ещё один человек скончался от коронавируса
В Ростовской области жертвой коронавируса стала ещё одна местная жительница. Об этом 13 июля сообщили в правительстве региона.
- В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия – еще один человек с COVID-19, - рассказали в донском управлении Роспотребнадзора.
От заболевания скончалась 59-летняя женщина с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями.
Таким образом, по данным на 13 июля, жертвами коронавируса в области стали 164 человека.
Добавим, что ежедневно число умерших от covid-19 на Дону снижается. На прошлой неделе за сутки подтверждалось от двух до пяти случаев смертей от коронавируса.
Напомним, в Ростовской области на 13 июля зарегистрировано 10 823 заболевших коронавирусом.