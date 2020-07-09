Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области ещё один человек скончался от коронавируса

В Ростовской области ещё один человек скончался от коронавируса
В Ростовской области жертвой коронавируса стала ещё одна местная жительница. Об этом 13 июля сообщили в правительстве региона.
- В регистре умерших по результатам патолого-анатомического вскрытия – еще один человек с COVID-19, - рассказали в донском управлении Роспотребнадзора.

От заболевания скончалась 59-летняя женщина с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями.

Таким образом, по данным на 13 июля, жертвами коронавируса в области стали 164 человека.

Добавим, что ежедневно число умерших от covid-19 на Дону снижается. На прошлой неделе за сутки подтверждалось от двух до пяти случаев смертей от коронавируса.

Напомним, в Ростовской области на 13 июля зарегистрировано 10 823 заболевших коронавирусом.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.