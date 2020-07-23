В Ростовской области еще двое умерли от коронавируса

В Ростовской области зарегистрировали еще две смерти от коронавируса. Об этом рассказали в правительстве донского региона.По данным на 25 июля, в Ростовской области от коронавируса умерли 66-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и 59-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и нарушением обмена веществ. Таким образом, всего за весь период жертвами COVID-19 в области стали 203 человека.Всего в Ростовской области насчитывается 12 144 зараженных. Только за последние сутки коронавирусом заразились 124 человека.Общее количество зараженных по стране насчитывает более 800 тысяч, а жертв - уже больше 13 тысяч.