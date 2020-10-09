В Ростовской области еще девять человек погибли от COVID-19

В Ростовской области коронавирус унес жизни еще девяти человек. Информацию об этом сообщает правительство региона.За последние сутки от COVID-19 скончались пять женщин (58, 59, 62, 64, 67 лет) и четверо мужчин (61, 65, 66, 77 лет). У всех были сопутствующие заболевания. Таким образом, число жертв инфекции достигло 587.Ростовская область лидирует среди субъектов ЮФО по числу смертей от коронавируса. Ситуация на Дону близка к критической. Ежедневно выявляют более 200 новых заболевших. Власти были вынуждены развернуть еще один ковидный госпиталь из-за прироста инфицированных.