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В Ростовской области еще 485 человек побороли COVID-19

В Ростовской области еще 485 человек побороли COVID-19
Еще 485 человек побороли COVID-19 в Ростовской области. С начала пандемии по 4 января от коронавируса вылечился 43 641 пациент.

Стационарное лечение получают 2 635 заболевших. В тяжелом состоянии находится 271 заразившийся. Эти пациенты подключены к аппаратам ИВЛ. Их легкие поражены более чем на 50%. Инфицированные не могут самостоятельно дышать без помощи спецтехники.

За все время на Дону диагноз «коронавирус» подтвердился у 53 217 человек. Только за прошедшие 24 часа COVID-19 выявили у 388 жителей. Скончались от инфекции 2 126 пациентов, среди которых 15 умерли за последние сутки.

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