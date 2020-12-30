В Ростовской области еще 485 человек побороли COVID-19

Еще 485 человек побороли COVID-19 в Ростовской области. С начала пандемии по 4 января от коронавируса вылечился 43 641 пациент.Стационарное лечение получают 2 635 заболевших. В тяжелом состоянии находится 271 заразившийся. Эти пациенты подключены к аппаратам ИВЛ. Их легкие поражены более чем на 50%. Инфицированные не могут самостоятельно дышать без помощи спецтехники.За все время на Дону диагноз «коронавирус» подтвердился у 53 217 человек. Только за прошедшие 24 часа COVID-19 выявили у 388 жителей. Скончались от инфекции 2 126 пациентов, среди которых 15 умерли за последние сутки.