В Ростовской области еще 397 человек побороли COVID-19

За сутки в Ростовской области 397 человек побороли COVID-19. С начала пандемии по 7 февраля вылечились 56 247 инфицированных.К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 219 пациентов. Их состояние расценивается как тяжелое. Из них 29 человек находятся на ИВЛ инвазивно, то есть с использованием трахейной трубки. Заболевшие не могут дышать самостоятельно, ведь их легкие поражены более чем на 50%.В ковидных госпиталях региона с коронавирусом борются 2 226 заразившихся. В течении трех дней температура их тел была выше 38 градусов. Потому их перевили в стационары.Всего на Дону зафиксирован 66 251 случай заражения COVID-19. Только за последние сутки выявили 360 инфицированных. Коронавирус отнял жизни 2 800 пациентов, включая 10 умерших за прошедшие 24 часа.