В Ростовской области еще 390 человек заболели коронавирусом

В Ростовской области коронавирус выявили еще у 390 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.С начала пандемии в регионе зафиксировали 47 396 инфицированных. Ростовская область остается лидером по числу заболевших среди субъектов ЮФО.Обстановка с распространением инфекции на Дону довольно напряженная. Ежедневно COVID-19 подтверждается более чем у 300 человек. В случае, если эпидемиологическая обстановка будет нарушаться, властям придется прибегнуть к дополнительным ограничениям.