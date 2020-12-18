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В Ростовской области еще 390 человек заболели коронавирусом

В Ростовской области еще 390 человек заболели коронавирусом
В Ростовской области коронавирус выявили еще у 390 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 47 396 инфицированных. Ростовская область остается лидером по числу заболевших среди субъектов ЮФО.

Обстановка с распространением инфекции на Дону довольно напряженная. Ежедневно COVID-19 подтверждается более чем у 300 человек. В случае, если эпидемиологическая обстановка будет нарушаться, властям придется прибегнуть к дополнительным ограничениям.

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