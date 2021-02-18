В Ростовской области еще 337 человек вылечили от COVID-19

За последние сутки в Ростовской области от COVID-19 вылечили 337 человек. Количество поборовших опасный вирус с начала пандемии по 20 февраля достигло 60 879 инфицированных.На стационарном лечении находятся 1 785 пациентов. За прошедшие 24 часа их число снизилось на 11 заболевших. Их состояние не позволяет бороться с инфекцией дома, поэтому заразившихся перевели в ковидные госпитали.К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 164 пациента. Из них состояние 28 человек расценивается как тяжелое. Коронавирус поразил дыхательные системы инфицированных более чем на 50%, из-за чего они не могут даже вдох сделать самостоятельно.С начала пандемии в Ростовской области зафиксирован 70 641 случай заражения COVID-19. Новыми заболевшими стали 315 человек. Скончались уже 3 032 инфицированных, среди которых 15 умерли за последние сутки.