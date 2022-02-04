В Ростовской области еще 3 492 человека подхватили коронавирус за сутки

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В Ростовской области еще 3 492 жителя заболели коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Актуальными данными поделились в региональном правительстве.Среди новых инфицированных большинство - в возрасте от 18 до 45 лет (39,2%). Второе место занимают люди от 46 до 65 лет (28,8%), на третьем - дети (18,7%). С опасным вирусом борются и пенсионеры. Медики обнаружили в возрастной группе от 66 до 79 лет 10,6% случаев заражения. Среди жителей региона старше 80 лет - 2,7% инфицированных.Всего с начала пандемии коронавирусом заболели 235 217 человек. Большинство из них уже вернулись к нормальной жизни, результаты ПЦР-тестов оказались отрицательными. Вместе с тем COVID-19 забрал жизни 10 082 человек, среди них есть дети.