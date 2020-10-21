В Ростовской области еще 299 человек заразились коронавирусом

Ростовская область продолжает набирать обороты, ежедневно увеличивая общее количество заболевших коронавирусом. Новые данные передаёт штаб стопкоронавирус.рф.По данным на 23 октября, новыми инфицированными стали ещё 299 жителей Ростовской области. Нарастающим итогом число заболевших в регионе достигло 28 139.Количество умерших людей от опасного вируса также не становится меньше. За сутки от инфекции умерли 15 человек.Ситуация в регионе действительно критическая. Больницы городов не успевают переоборудовать отделения под ковидные койки, а патологоанатомы работают сверхурочно из-за большого количества умерших. Если люди не станут относиться к своему здоровью серьёзнее, система здравоохранения рухнет, как карточный домик.