В Ростовской области еще 280 человек заразились коронавирусом

В Ростовской области снова побит рекорд по новым зараженным коронавирусом. Новые данные опубликовали в штабе стопкоронавирус.рф.По данным на 14 октября, в Ростовской области зафиксировано 280 новых случаев заражения коронавирусом. Нарастающим итогом количество инфицированных в регионе достигло 25 455. Число жертв опасного вируса превысило 600 человек.Напомним, уже четыре города Ростовской области вернулись к ограничительным мерам. Так, в Ростове, Таганроге, Волгодонске и Новочеркасске закрылись ночные клубы и бары. Из-за стремительного роста заболевших в этих городах заведения работают до 22 часов, и только те, где соблюдается социальная дистанция. Кроме того, запрещены городские спортивные и другие мероприятия.По словам главного санитарного врача Дона и главы Министерства здравоохранения Ростовской области, люди сами виноваты в стремительном распространении инфекции. Все больницы можно перепрофилировать под ковидные госпитали, набрать врачей, однако люди не перестанут умирать от коронавируса. К тому же от перенапряжения вся система здравоохранения региона может просто не выдержать нагрузки.