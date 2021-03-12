Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области еще 248 жителей заразились коронавирусом

В Ростовской области еще 248 жителей заразились коронавирусом
В Ростовской области еще у 248 человек выявили коронавирус. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 76 979. Такие данные предоставило региональное правительство.

По данным на 15 марта, из новых заболевших большинство составляют люди от 46 до 65 лет (35,9%), пациенты от 18 до 45 лет - 23,8%, от 66 до 79 лет - 25,8%. Число заболевших старше 80 лет составляет 7,7%, а детей заразилось 6,8% от общего числа новых заболевших.

Жертвами в регионе за сутки стали семь человек. Общее число умерших в регистре составляет 3 315 человек.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.