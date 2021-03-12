В Ростовской области еще 248 жителей заразились коронавирусом

В Ростовской области еще у 248 человек выявили коронавирус. Общее число инфицированных за все время пандемии достигло 76 979. Такие данные предоставило региональное правительство.По данным на 15 марта, из новых заболевших большинство составляют люди от 46 до 65 лет (35,9%), пациенты от 18 до 45 лет - 23,8%, от 66 до 79 лет - 25,8%. Число заболевших старше 80 лет составляет 7,7%, а детей заразилось 6,8% от общего числа новых заболевших.Жертвами в регионе за сутки стали семь человек. Общее число умерших в регистре составляет 3 315 человек.