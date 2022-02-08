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В Ростовской области еще 14 человек за сутки скончались от последствий COVID-19

В Ростовской области еще 14 человек за сутки скончались от последствий COVID-19
В Ростовской области еще 14 человек скончались от последствий коронавируса. Об этом сообщили в правительстве донского региона по состоянию на 10 февраля.

За сутки от коронавируса скончалось 14 человек. Это девять женщин от 59 до 82 лет, а также пятеро мужчин от 65 до 89 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые и стали причиной скоропалительной смерти. Коронавирусная инфекция лишь усугубила общее состояние здоровья пациентов. Всего за весь период жертвами COVID-19 стали 10 130 человек.

В отличие от стабильного числа умерших от коронавируса Ростовская область побила очередной рекорд по заболевшим ковидом. За минувшие сутки опасный вирус подхватили 4 067 человек. По сравнению с показателями месячной давности это в 10 раз больше. В первой половине января прирост зараженных едва превышал 400 человек в день. Теперь же счет идет на тысячи.
Фото: yandex.ru
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