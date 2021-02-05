В Ростовской области еще 10 пациентов умерли от COVID-19

За сутки в Ростовской области от COVID-19 умерли 10 пациентов. С начала пандемии по 7 февраля от вируса скончались 2 800 человек.Опасная инфекция отняла жизни еще восьми женщин в возрасте от 65 до 78 лет. За прошедшие 24 часа также умерли двое мужчин – 69 и 72 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Осложнения, которые вызвал коронавирус, привел заболевших к смерти.Как правило, жертвами COVID-19 становятся пожилые граждане или люди с хроническими заболеваниями. Иногда умирают и молодые пациенты. Самым юным среди скончавшихся в Ростовской области был 12-летний мальчик.