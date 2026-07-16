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В Ростовской области едва не была сорвана пересдача ЕГЭ из-за воздушной опасности

В Ростовской области едва не была сорвана пересдача ЕГЭ из-за воздушной опасности
В Ростовской области 8 июля едва не была сорвана пересдача ЕГЭ из-за воздушной опасности. Инцидент произошёл в Неклиновском районе.

В этот день школьники пересдавали один из экзаменов. В какой-то момент появилась угроза с воздуха. Однако благодаря чётким и слаженным действиям сотрудников пункта проведения экзамена (ППЭ), пересдача не была сорвана.

Как рассказала министр образования Ростовской области Виктория Чернышова, что для обеспечения безопасности детей их пришлось эвакуировать в безопасное место. Сотрудники ППЭ действовали оперативно и слаженно, что позволило избежать нарушения прав участников экзамена.
Фото: Правительство РО
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