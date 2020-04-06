В Ростовской области двое суток разыскивают 14-летнего мальчика. О местоположении Андрея Яковенко ничего неизвестно с 5 апреля.Известно, что ночью Андрей ушел из «Зверевского центра помощи детям». С тех пор на связь он не выходил.Телосложение пропавшего худощавое, волосы темно-русые. На нем были серая толстовка с капюшоном, синие джинсы, на ногах – кроссовки.Если вам что-либо известно о местоположении Андрея, просьба позвонить по телефону 8 (863) 554-23-02.