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В Ростовской области две больницы оштрафовали за не поставленный своевременно диагноз

В Ростовской области две больницы оштрафовали за не поставленный своевременно диагноз
В Ростовской области две больницы оштрафовали за не поставленный своевременно диагноз. По данным Росздравнадзора, жителю Зверева не назначили нужное лечение, из-за чего тот впоследствии скончался.

Мужчина поступил в местную больницу с диагнозом «гипертоническая болезнь». В течение нескольких дней пациента переводили из ЦГБ Зверево в различные учреждения. Сначала его направили в психиатрическую больницу, затем - в центральную больницу города Гуково. После пациент снова оказался в больнице Зверево с диагнозом «менингит». 

К сожалению, там он в конечном итоге скончался. Пациенту провели патолого-анатомическое вскрытие. По результатам исследования было установлено, что у мужчины развился ишемический инфаркт головного мозга. В этом случае клинический диагноз не совпал с патологоанатомическим.

Красносулинский районный суд решил, что Центральная городская больница (ЦГБ) в Зверево не обеспечила пациенту квалифицированное обследование и лечение, а также не установила точный диагноз. Гуковский городской суд, в свою очередь, указал, что в ЦГБ г. Гуково не смогли поставить предварительный диагноз в течение часа после того, как пациента привезла бригада скорой помощи.

Как уточнили в ведомстве, в итоге медицинские учреждения понесут штрафы. Больница Зверево — 150 тысяч рублей, ЦГБ Гуково — 75 тысяч рублей. 
Фото: нейросеть
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