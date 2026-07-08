В Ростовской области до 9 июля сохранится чрезвычайная пожароопасность

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области продлили предупреждение о чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Оно будет действовать до конца суток 8 июля, а также в течение дня 9 июля.Пятый класс пожароопасности местами ожидается в южной части региона. Речь идет о Кагальницком, Зерноградском и Егорлыкском районах. Также чрезвычайная пожароопасность прогнозируется на юго-востоке области - в Орловском, Зимовниковском и Дубовском районах, а также в Приазовье - Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах.Четвертый класс пожароопасности будет сохраняться в отдельных районах Ростовской области. В список вошли Верхнедонской, Шолоховский, Каменский, Советский, Боковский, Волгодонской, Цимлянский, Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский, Заветинский и Ремонтненский районы. В Приазовье предупреждение касается Аксайского, Мясниковского, Неклиновского районов и южной половины Азовского района. Также высокая пожароопасность ожидается в Ростове-на-Дону.По прогнозам синоптиков, в этот период возможны ЧС, связанные с природными пожарами. Опасность представляют лесные и ландшафтные возгорания, пожары возле озер и камышовых зарослей, а также возгорания на объектах экономики и в населенных пунктах пожароопасной зоны.Жителям рекомендуют не разводить костры, не бросать горящие спички и окурки в лесу, а также не поджигать сухую траву и камыш.