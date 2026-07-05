В Ростовской области до 6 июля ввели режим чрезвычайной пожароопасности

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области ввели режим чрезвычайной пожароопасности. Об этом жителей предупредили в региональном ГУ МЧС.Предупреждение действует до конца суток 5 июля и в течение суток 6 июля. В этот период возрастает риск чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с лесными и ландшафтными пожарами, возгораниями в районе озер и камышовых зарослей, а также пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне.Спасатели рекомендуют жителям соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, не разводить костры и не бросать горящие спички и окурки.