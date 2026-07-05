Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области до 6 июля ввели режим чрезвычайной пожароопасности

В Ростовской области до 6 июля ввели режим чрезвычайной пожароопасности
В Ростовской области ввели режим чрезвычайной пожароопасности. Об этом жителей предупредили в региональном ГУ МЧС.

Предупреждение действует до конца суток 5 июля и в течение суток 6 июля. В этот период возрастает риск чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с лесными и ландшафтными пожарами, возгораниями в районе озер и камышовых зарослей, а также пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне.

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать правила пожарной безопасности. В частности, не разводить костры и не бросать горящие спички и окурки.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика