В Ростовской области до 50 тысяч рублей увеличили размер компенсации на газификацию

В донском законодательном собрании состоялось 34-е заседание депутатов. Одной из главных тем для обсуждения стали предложения, касающихся социального обеспечения наиболее уязвимой категории граждан. Речь идет о пенсионерах, инвалидах, детях-сиротах и многих других.В законе, затрагивающем меры компенсации расходов на газификацию домовладения (квартиры) отдельным категориям граждан, расширили список адресатов выплаты, увеличив ее максимальный размер. Теперь компенсацию смогут получить: инвалиды первой и второй группы независимо от причины установления инвалидности. В перечень также вошли семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, студентов-очников до 23 лет, многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет, а также одиноко проживающие граждане старше 65 лет.Сумма самой выплаты возросла с двадцати до пятидесяти тысяч. Для тех, кто стал получать льготу с этого года, будет произведен перерасчет.Кроме того, рассмотрена инициатива по возмещению затрат на организацию бесплатного горячего питания для обучающихся в частных школах. Для Ростовской области этот вопрос является крайне актуальным: в регионе свыше тысячи детей начальных классов посещают частные образовательные учреждения. Исходя из смысла внесенных изменений, которые вступят в силу с 1 января 2022 года, размер компенсации превысит тысячу рублей в месяц.Изменения произошли и в законах о жилищных правах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, проживающих в аварийном жилье. Инвесторы теперь получили права на приобретение участка в аренду вне конкурса. Но есть одно условие: 5% квартир в строящемся доме должны быть предназначены для переселения граждан из аварийного жилья или детей-сирот.Кроме того, сумма единовременных выплат в 2021 году для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий увеличилась в сравнении с прошлым годом лишь на двести рублей, а для инвалидов – на чуть более 100 рублей. Парламентарии считают эту ситуацию недопустимой, тем более при постоянном увеличении цен на продукты питания и лекарства постоянно растут.- Необходимо выполнить поручение Президента об индексации социальных выплат на уровень реальной, а не прогнозируемой инфляции, - подчеркнул Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. - Для этого привлекаются депутаты Госдумы, члены Совета Федерации. Ранее была задействована площадка Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Необходимо, чтобы эта тема была одной из главных в обсуждениях при принятии федерального бюджета.