В Ростовской области до 4 июля продлили чрезвычайную пожароопасность

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области продлили режим чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Риск природных пожаров сохранится с 13:00 до 15:00 и до конца суток 3 июля, а также в течение дня 4 июля. По прогнозам синоптиков, на отдельных территориях области ожидается пятый класс пожароопасности.Особенно легко сухая трава может воспламениться в Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах, а также в северной части Азовского района.Жителей региона призывают соблюдать осторожность при обращении с огнем.