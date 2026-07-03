В Ростовской области до 4 июля продлили чрезвычайную пожароопасность
В Ростовской области продлили режим чрезвычайной пожароопасности. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Риск природных пожаров сохранится с 13:00 до 15:00 и до конца суток 3 июля, а также в течение дня 4 июля. По прогнозам синоптиков, на отдельных территориях области ожидается пятый класс пожароопасности.
Особенно легко сухая трава может воспламениться в Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах, а также в северной части Азовского района.
Жителей региона призывают соблюдать осторожность при обращении с огнем.