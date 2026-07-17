В Ростовской области для поисков пумы привлекли охотников, егерей и полицейских

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В Ростовской области начались активные поиски пумы, для чего были привлечены опытные поисковики. Об этом сообщили представители власти Цимлянского района.По данным министерства природных ресурсов и экологии, пума может находиться в станице Красноярской, после того как местные жители пожаловались на нападение на скот.С 15 июля специалисты ведут поисковые работы. Позднее к операции присоединились охотники, егеря и сотрудники полиции.Администрация Цимлянского района предупреждает о необходимости соблюдать осторожность. При обнаружении животного необходимо сообщить об этом по номеру 112.