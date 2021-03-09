В Ростовской области детям-сиротам выделили квартиры в непригодном для жилья состоянии

Сальским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления части 1 статьи 286 УК РФ. Дословно оно звучит так: «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов государства».По версии следствия, в 2016 году администрация Целинского района приобрела квартиры в трехэтажном многоквартирном доме, расположенном на улице 10-я Линия в поселке Целина. Жилье собирались передать детям, оставшимся без родителей, и сиротам. Администрация не стала проверять пригодность квартир для жилья и сразу подписала документы приема-передачи недвижимости и выдала разрешение на ввод дома в эксплуатацию.Когда межведомственная комиссия пришла с проверкой, в трех квартирах обнаружили провалы в стяжке полов и многочисленные трещины на стенах и потолках. Кроме того, в жилых помещениях выявили плесень.- Допущенные в ходе строительства нарушения указывают на непригодность для проживания приобретенных жилых помещений, создают угрозу жизни и здоровью жильцов, - сообщили в ведомстве.