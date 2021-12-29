В Ростовской области COVID-19 заразились еще 305 человек

Фото: Алексей Бойко

В Ростовской области коронавирус подхватили еще 305 человек. За все время пандемии столкнулись с заболеванием 196 094 жителя региона, сообщает местное правительство.Больше трети новых заразившихся – молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет. Почти столько же тех, кому от 46 до 65 лет. Остальные – дети, пожилые граждане и старики.Лечатся в стационарах сейчас 1 933 человека. Из них 24 находятся в тяжелом состоянии, на инвазивной ИВЛ, 263 – на неинвазивной.