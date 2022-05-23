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В Ростовской области COVID-19 заболели еще 112 человек

В Ростовской области COVID-19 заболели еще 112 человек
В Ростовской области еще более ста человек заболели коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные донского правительства.

По состоянию на 25 мая число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось на 112. Большинство заболевших за сутки - это люди возрастом от 46 до 65 лет (более 33%) и пациенты от 66 до 79 лет (31%). Меньше одного процента заболевших - среди детей.

Всего в регионе количество зараженных нарастающим итогом достигло 375 790 человек. Большинство из этого числа уже победило заболевание.
Фото: yandex.ru
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