В Ростовской области COVID-19 заболели 175 человек
В Ростовской области снова увеличилось число инфицированных коронавирусом. За сутки с 21 по 22 июня диагноз подтвердился у 175 человек.
Ежедневный прирост заболевших дончан перестал снижаться 9 июня. Примечательно, что 11 числа на Дону смягчили ограничения - допустимую заполняемость залов учреждений культуры увеличили до 75%. Тогда же и разрешили покупку билетов в кассах. Около недели ежедневное количество новых инфицированных держался практически на одном уровне. А с 19 июня начал расти - несколько дней медики выявляли COVID-19 более чем у 160 человек, а теперь - более 170.
В числе новых заболевших - 43,9% молодежи от 18 до 45 лет, 28,6% дончан от 46 до 65 лет, 14,9% пенсионеров от 66 до 79 лет и 5,7% - старше 80 лет. Дети составили 6,9% всех зараженных.
С начала пандемии положительные результаты не коронавирус получили 97 696 жителей донского региона. Более 90% из них уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, за период пандемии COVID-19 забрал жизни 4 619 человек.