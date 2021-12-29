В Ростовской области COVID-19 нашли еще у 315 жителей

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В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 315 человек. За все время пандемии столкнулись с заболеванием 196 412 жителей. Об этом сообщает правительство донского региона.Больше трети новых инфицированных - люди в возрасте от 46 до 65 лет - 36,8%. Чуть меньше - 29,2% - составляют молодые люди от 18 до 45 лет. Также коронавирус нашли у детей, пожилых граждан и стариков.В стационарах сейчас находятся 1 912 человек. Состояние 32 из них медики расценивают как тяжелое. Таких пациентов ввели в медикаментозную кому и подключили к аппаратам ИВЛ. Еще 265 человек дышат и передвигаются самостоятельно, за их состоянием наблюдают медики.