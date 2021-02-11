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В Ростовской области число умерших от коронавируса приблизилось к трем тысячам

В Ростовской области число умерших от коронавируса приблизилось к трем тысячам
Число умерших от коронавируса в Ростовской области приблизилось к трем тысячам. Правительство донского региона опубликовало данные о новых смертельных случаях, связанных с коронавирусной инфекцией.

По данным на 13 февраля, в Ростовской области от вируса за сутки умерли 23 человека: 15 женщин (от 56 до 87 лет) и восемь мужчин (от 57 лет до 81 года). Все умершие уже имели другие заболевания, которые способствовали тяжелому течению коронавируса. А за весь период жертвами COVID-19 в области стали 2 932 человека.

Наряду с этим в регионе отмечается положительная динамика по общему количеству заболевших инфекцией. За последнюю неделю количество новых зараженных не превышает 350 человек.

В связи с этим губернатор региона Василий Голубев подписал документ о смягчении коронавирусных ограничений. С 15 февраля заполняемость спортивных заведений при проведении профессиональных соревнований с участием зрителей, а также зрительных залов и кинотеатров увеличена на Дону до 50%. В ТЦ возобновляют работу фуд-кортов и ледовых катков, а также будут разрешены плановое оказание медпомощи и прием у чиновников.

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