В Ростовской области число умерших от коронавируса превысило 8 тысяч человек

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области регистрируют все больше смертей среди пациентов ковидных госпиталей. За сутки с 9 по 10 ноября опасный вирус забрал жизни 32 человек. От тяжелых последствий скончались 20 женщин в возрасте от 61 года до 93 лет и 12 мужчин. Самому молодому из них был 41 год, а самому пожилому - 81. Все они страдали различными хроническими заболеваниями. Всего с начала пандемии число умерших от COVID-19 превысило 8 тысяч человек. Инфекцию не смогли побороть 8 013 жителей донского региона.Увеличилось и количество зараженных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 648 человек, а общее число достигло 162 538. Эпидситуация по коронавирусу остается на Дону сложной. Медучреждения, занимающиеся лечением пациентов с COVID-19, пытаются закупить кислород. Однако удается это не всегда. Иногда больницам приходится несколько раз публиковать контракты, прежде чем появится предприятие, готовое предоставить кислород.