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В Ростовской области четверо украли на продажу годовалого ребенка

В Ростовской области четверо украли на продажу годовалого ребенка
В Ростовской области арестовали четверых человек, подозреваемых в краже несовершеннолетнего. Об этом 31 мая рассказали в СУ СКР по Ростовской области.

Ребенка украли у жительницы поселка Углеродовского Красносулинского района еще в декабре 2021 года. При этом женщина обратилась с заявлением об исчезновении малыша только спустя несколько месяцев. За это время подозреваемые успели привезти мальчика заказчику - супружеской паре из Свердловской области.

Вскоре задержали и злоумышленников, выкравших кроху. В отношении них завели уголовное дело по статьям о купле-продаже человека и похищении несовершеннолетнего.

Малыша в скором времени вернут матери. Почему женщина не обратилась в правоохранительные органы раньше, неизвестно.
Фото: Скриншот с видео СУ СКР по Ростовской области.
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