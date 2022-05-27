В Ростовской области четверо украли на продажу годовалого ребенка

Фото: Скриншот с видео СУ СКР по Ростовской области.

В Ростовской области арестовали четверых человек, подозреваемых в краже несовершеннолетнего. Об этом 31 мая рассказали в СУ СКР по Ростовской области.Ребенка украли у жительницы поселка Углеродовского Красносулинского района еще в декабре 2021 года. При этом женщина обратилась с заявлением об исчезновении малыша только спустя несколько месяцев. За это время подозреваемые успели привезти мальчика заказчику - супружеской паре из Свердловской области.Вскоре задержали и злоумышленников, выкравших кроху. В отношении них завели уголовное дело по статьям о купле-продаже человека и похищении несовершеннолетнего.Малыша в скором времени вернут матери. Почему женщина не обратилась в правоохранительные органы раньше, неизвестно.